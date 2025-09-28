Rivoluzione nella Curia | così Leone avvia il risiko delle nomine

La nomina di monsignor Filippo Iannone a nuovo prefetto del Dicastero per i Vescovi ha dato il via, com'era prevedibile, a quello che molti tra le Sacre Mura già definiscono «l'autunno caldo di Leone XIV». Si attendeva proprio questa scelta, delicatissima e al contempo significativa perché l'arcivescovo di origini partenopee ha preso il posto lasciato vacante nientemeno che dal nuovo Papa, per innescare quell'effetto domino sperato da alcuni e temuto da (tanti) altri. Subito dopo l'avvenuta elezione al Soglio di Pietro, lo scorso 8 maggio, il pontefice, come da prassi, aveva confermato tutti i capi dicastero e a cascata tutti i membri della gerarchia curiale inferiore «donec aliter provideatur», ovvero fino a nuova disposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

