La posizione di Igor Tudor non è certo invidiabile, con 5 grossi problemi da risolvere e poche soluzioni a disposizione. Comolli non sarà felice. La Juventus sembra aver smarrito parte della concentrazione mostrata nelle prime giornate. Dopo i pareggi contro il Borussia Dortmund in Champions League e contro il Verona in campionato, il bilancio è diventato meno brillante. A pesare, in entrambi i casi, ci sono stati episodi arbitrali a dir poco discutibili, che hanno influito sul risultato finale. Ma al di là delle giustificazioni, resta la sensazione che la squadra di Igor Tudor abbia perso un po’ di brillantezza, proprio nel momento in cui serviva confermare il passo della capolista Napoli, ancora lanciatissima nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Rivoluzione Juve, Tudor mette in guardia Comolli: ne fa fuori 5