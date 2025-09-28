ritrovate in un campo tonnellate di rame rubato

Recuperate tonnellate di rame, ma restano quintali di guaine abbandonate. Un’enorme quantità di rame rubato è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, ma sul terreno restano quintali di guaine di cavi abbandonate. Il tutto è avvenuto in un’area verde alle spalle dell’area di servizio di Rozzano, sulla tangenziale Ovest, raggiungibile da una stradina che, pur dovendo essere chiusa, risulta ancora accessibile. Da anni, secondo le segnalazioni, ladri di metalli - spesso nomadi specializzati in questo tipo di reati - utilizzano la zona come base operativa, agendo di fatto indisturbati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

