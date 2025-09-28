Ritorno ora solare ecco perché il 26 ottobre potrebbe compromettere concentrazione e apprendimento degli studenti per settimane

La notte del 26 ottobre segnerà il ritorno dell'ora solare, con gli orologi che alle 3:00 torneranno automaticamente alle 2:00. Un cambiamento che, pur garantendo un'ora di sonno in più e maggiore luminosità mattutina, porta con sé significative ripercussioni sul sistema educativo e sui ritmi biologici di studenti e personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

