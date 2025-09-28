Risultati Serie A Milan-Napoli 2-1 | tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco numeri e dati del match disputatosi stasera, a 'San Siro', tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

risultati serie milan napoliSerie A: Milan-Napoli 2-1 - Nel primo tempo il Milan trova la rete dopo nemmeno 3' grazie a una bell'azione di Pulisic che serve a Saelemaekers un ... Scrive ansa.it

