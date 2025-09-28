Risultati Serie A Milan-Napoli 2-1 | tabellino e marcatori | News
Il tabellino completo di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco numeri e dati del match disputatosi stasera, a 'San Siro', tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A: Milan-Napoli 2-1 - Nel primo tempo il Milan trova la rete dopo nemmeno 3' grazie a una bell'azione di Pulisic che serve a Saelemaekers un ... Scrive ansa.it
Milan-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it