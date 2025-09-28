RISULTATI | NXT No Mercy 2025

Si è tenuto stanotte NXT No Mercy, nuovo Premium Live Event dello show del martedì sera della WWE. L’evento, che si è svolto al War Memorial Auditorium di Fort Lauderdale in Florida, ha visto diversi incontri titolati e sviluppi nella faida tra NXT e TNA. Tutti i risultati di NXT No Mercy 2025. Je’von Evans sconfigge Josh Briggs Nel match di apertura, Evans ha avuto la meglio dopo un incontro molto fisico, chiudendo con una Mero Style Springboard Cutter.. WWE Speed Championship: Sol Ruca (c) batte Jaida Parker Match al cardiopalma terminato con una Sol Snatcher della campionessa dopo una distrazione causata da Zaria e Lash Legend. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

