Rissa tra giovani a Carpi scattano quattro daspo Willy
Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 erano giunte diverse segnalazioni alla Centrale Operativa relative ad una rissa in atto in via Ciro Menotti, angolo Corso Fanti a Carpi. All’arrivo della Volante, i contendenti si erano però già allontanati.Grazie alle testimonianze assunte sul posto e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - giovani
Berzo Inferiore, rissa in piazza della chiesa: fermati due giovani
Rissa tra giovani, un morto e un ferito grave. E’ caccia all’assassino
Rissa tra giovani finisce nel sangue, un morto e un ferito grave a Caserta
Travolge con l’auto quattro giovani dopo la rissa in discoteca, choc a Livorno - X Vai su X
Marsala, rissa tra giovani in centro: un ferito e paura tra i residenti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino - La Provincia: Uno dei tre cittadini moldavi nel corso della rissa aveva lanciato oggetti contundenti contro un esercizio commerciale della zona, causando danni alla vetrina ... Come scrive lapressa.it
Sesto Calende, rissa con accoltellamento sul lungofiume: scattano cinque Daspo Willy - Sesto Calende, 28 settembre 2025 – Sono stati individuati dagli agenti della polizia locale gli autori della rissa culminata con un accoltellamento con un coccio di vetro. Si legge su msn.com