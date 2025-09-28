Rissa tra giovani a Carpi scattano quattro daspo Willy

Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 erano giunte diverse segnalazioni alla Centrale Operativa relative ad una rissa in atto in via Ciro Menotti, angolo Corso Fanti a Carpi. All’arrivo della Volante, i contendenti si erano però già allontanati.Grazie alle testimonianze assunte sul posto e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it