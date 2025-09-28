Rissa con un coltello all’ingresso della scuola

"Inquietante rissa tra studenti nei pressi di una scuola superiore e spunta anche un coltello dopo l’ennesimo episodio". A denunciare pubblicamente quanto sarebbe accaduto ieri mattina sono i consiglieri centesi di Fratelli d’Italia. "È con profonda indignazione che apprendiamo la notizia, confermata da un video di una rissa scoppiata nei pressi dell’ingresso di una scuola – dicono in un comunicato indicando anche il nome dell’istituto superiore – al culmine della quale è spuntato anche un grosso coltello. Un episodio che non può essere sottovalutato, ma che deve scuotere le coscienze di tutta la comunità scolastica, delle famiglie e delle istituzioni locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rissa con un coltello all’ingresso della scuola"

