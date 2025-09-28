nuovo dramma storico su Disney+: un intreccio di intrighi e lotte di potere. Dal debutto sulla piattaforma streaming, un nuovo prodotto di genere storico si distingue per la sua capacità di catturare l’attenzione attraverso una narrazione ricca di intrighi politici, tradimenti e lotte per il potere. La serie propone un’interpretazione moderna del dramma ambientato nell’antica Corea, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche umane e sociali dell’epoca. ambientazione e contesto storico. The Murky Stream è ambientato nel periodo della dinastia Joseon, collocabile tra il Medioevo e l’età moderna coreana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Risposta coreana a Game of Thrones su Disney senza draghi