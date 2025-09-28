Rispettare l’ambiente parte dal supermercato i marchi maggiori responsabili dei rifiuti
Il rispetto dell’ambiente arriva direttamente dal supermercato, scopriamo i marchi che sono maggiori responsabili di questa situazione. Un’indagine recente ha dimostrato come i grandi marchi possano essere in parte responsabili dell’inquinamento a fronte dei loro contenitori. Andiamo a capire meglio come vanno realmente le cose. (Notizie.com) I numeri sui rifiuti sono veramente impietosi, si calcola infatti che ogni anno oltre 8 miliardi di contenitori sono sottratti a un giusto riciclo. La campagna di brand audit “ A Buon rendere ” ha svelato che c’è una grossa correlazione tra i marchi che sono protagonisti nei supermercati e l’inquinamento che si vive per quanto riguarda proprio le bevande. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: rispettare - ambiente
Cortona, ok alla piattaforma per l’«Eco scambio»: un modo per risparmiare e rispettare l’ambiente
Question time #riso Ministro Francesco Lollobrigida: "In Italia facciamo rispettare ai nostri imprenditori i diritti dei lavoratori, i diritti dell’ambiente, e ci mancherebbe altro" Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - facebook.com Vai su Facebook