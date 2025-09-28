Riscossione dei tributi affidata a ditta esterna Caterino | Decisione politicamente e formalmente scorretta

Il Comitato di Quartiere Villa ha organizzato un’assemblea pubblica per discutere la recente delibera del consiglio comunale che ha affidato all’esterno la riscossione dei tributi comunali. All’incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Lia Caterino, invitata dal comitato per. 🔗 Leggi su Casertanews.it