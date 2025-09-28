Il noto attaccante ha deciso di mettere fine alla sua carriera: l’annuncio ha spiazzato tutti, i rischi sono troppo elevati. Gli appassionati di sport si augurano sempre che la carriera di un atleta possa durare il più a lungo possibile e che la decisione di ritirarsi possa avvenire in piena serenità, senza rimpianti. Tuttavia nel corso degli anni possono accadere cose anche molto gravi che spingono a dire basta all’attività sportiva prima del tempo. Tra le situazioni che causano con maggiore frequenza un ritiro anticipato ci sono ovviamente i problemi di salute. In alcuni casi possono essere talmente seri da obbligare l’atleta a smettere con lo sport per evitare rischi troppo elevati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - "Rischio la vita": annuncio sconvolgente, carriera finita