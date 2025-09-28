Rischio la vita | annuncio sconvolgente carriera finita
Il noto attaccante ha deciso di mettere fine alla sua carriera: l’annuncio ha spiazzato tutti, i rischi sono troppo elevati. Gli appassionati di sport si augurano sempre che la carriera di un atleta possa durare il più a lungo possibile e che la decisione di ritirarsi possa avvenire in piena serenità, senza rimpianti. Tuttavia nel corso degli anni possono accadere cose anche molto gravi che spingono a dire basta all’attività sportiva prima del tempo. Tra le situazioni che causano con maggiore frequenza un ritiro anticipato ci sono ovviamente i problemi di salute. In alcuni casi possono essere talmente seri da obbligare l’atleta a smettere con lo sport per evitare rischi troppo elevati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: rischio - vita
Tumori ereditari, oltre 100mila italiani a rischio: ma la diagnosi genetica ci può salvare la vita
YouTube e Google Photos accendono l’IA: le foto prendono vita in video animati. C’è un rischio ripetitività?
Infarto, il tempo è vita “Anche le donne a rischio. Nel dubbio chiamate il 112“
È nata a Gaza con un tumore rarissimo che mette a rischio la sua vita: l’unica salvezza è l’evacuazione. Grazie all’appello della giornalista Mariangela Pira, lunedì la piccola dovrebbe arrivare in Italia. Ma serve l’ok di Israele. Un’attesa carica di speranza e tim - facebook.com Vai su Facebook
Controllare cinque semplici fattori di rischio allunga la vita - Non fumare, mantenere la pressione arteriosa sotto controllo, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare il diabete e conservare un peso corporeo adeguato: cinque condizioni che, se ... Scrive lescienze.it