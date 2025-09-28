Riscatto Sassuolo Udinese ko con due rigori revocati
Il Sassuolo ritrova la vittoria contro una Udinese che incassa altre tre reti dopo il ko in casa contro il Milan. Cercava il riscatto anche la squadra di Grosso. E lo ha fatto mettendo subito le cose in chiaro con il doppio vantaggio appena dopo 12 minuti di gioco (reti di Laurientè e Konè), subendo in avvio di ripresa il ritorno dell’Udinese, mettendo poi al sicuro il risultato nel finale con. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: riscatto - sassuolo
Il Sassuolo vuole Mazzocchi: possibile un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni (Tmw)
Inter Sassuolo, Chivu cerca il riscatto: per Caressa e Zazzaroni la partità finirà così!
Sia la squadra di Gasperini che quella di Sarri cercano il riscatto contro le precedenti sconfitte, rispettivamente con il Torino e contro il Sassuolo #DerbyDellaCapitale #derbylazioroma #DerbyRoma #derbylazio #olimpico #stadioolimpico #roma #lazio #gasper - facebook.com Vai su Facebook
Inter Sassuolo, Chivu cerca il riscatto: per Caressa e Zazzaroni la partità finirà così! Vai su X
Riscatto Sassuolo, Udinese ko con due rigori revocati - Il Sassuolo ritrova la vittoria contro una Udinese che incassa altre tre reti dopo il ko in casa contro il Milan. Lo riporta ansa.it
Il Sassuolo cala il tris, Udinese ko - 1 l'Udinese nel match del Mapei Stadium, valevole per la quinta giornata di Serie A, g ... msn.com scrive