riscatto sassuolo udinese ko con due rigori revocati

Il Sassuolo ritrova la vittoria contro una Udinese che incassa altre tre reti dopo il ko in casa contro il Milan. Cercava il riscatto anche la squadra di Grosso. E lo ha fatto mettendo subito le cose in chiaro con il doppio vantaggio appena dopo 12 minuti di gioco (reti di Laurientè e Konè), subendo in avvio di ripresa il ritorno dell'Udinese, mettendo poi al sicuro il risultato nel finale con.

