Riscatto laurea a soli 900 euro l’anno | la proposta di legge che cambia le regole per docenti e ATA aprendo la strada al pensionamento a 60 anni e al ricambio generazionale nella scuola

Orizzontescuola.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegno di legge, presentato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo e assegnato alla 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, introduce un’importante novità per il personale della scuola e della ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riscatto - laurea

Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere

Riscatto della laurea, perché non conviene a tutti: caso per caso, la guida (conta quando hai iniziato a lavorare)

Riscatto della laurea: conviene davvero? Perché per molti non vale la spesa? L’esperto smonta i falsi miti su costi e benefici

riscatto laurea soli 900Riscatto della laurea a soli 900 euro, si procede spediti - Scopri il riscatto della laurea con la nuova legge: un'alternativa per gli insegnanti contro il burnout ed andare in pensione prima ... Come scrive informazionescuola.it

riscatto laurea soli 900Insegnanti in pensione a 60 anni? Arriva il riscatto laurea agevolato a soli 900 euro l’anno - Riscatto della laurea a 900 euro l’anno per insegnanti e Ata: la proposta al Senato punta alla pensione anticipata a 60 anni. Si legge su ireporters.it

Cerca Video su questo argomento: Riscatto Laurea Soli 900