Riscatto di laurea light a 900 euro | la proposta per cambiare le pensioni nella scuola
Roma, 28 settembre 2025 – Ridurre il costo del riscatto della laurea a 900 euro l’anno per il personale del comparto istruzione e ricerca, consentendo in molti casi l’uscita a 60 anni: è l’obiettivo del disegno di legge della senatrice Carmela Bucalo (FdI), presentato il 5 marzo 2025 e assegnato alla 10ª Commissione del Senato in sede redigente. La proposta abbassa l’aliquota di computo al 5% per calcolare l’onere del riscatto degli anni universitari: in soldoni, da oltre 6.076 euro per anno oggi a poco più di 900 euro domani. Un taglio che, per una laurea quinquennale, significa scendere da oltre 30 mila euro a circa 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: riscatto - laurea
Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere
Riscatto della laurea, perché non conviene a tutti: caso per caso, la guida (conta quando hai iniziato a lavorare)
Riscatto della laurea: conviene davvero? Perché per molti non vale la spesa? L’esperto smonta i falsi miti su costi e benefici
#Riscatto laurea agevolato per #scuola: costi ridotti a 900 euro l’anno, pensione anticipata ma con possibili assegni più bassi. - facebook.com Vai su Facebook
In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro, conviene davvero? Ecco due simulazioni Vai su X
Riscatto di laurea “light” a 900 euro: la proposta per cambiare le pensioni nella scuola - Roma, 28 settembre 2025 – Ridurre il costo del riscatto della laurea a 900 euro l’anno per il personale del comparto istruzione e ricerca, consentendo in molti casi l’uscita a 60 anni: è l’obiettivo d ... Scrive msn.com
In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto “light” della laurea a 900 euro: le simulazioni - Abbiamo simulato due casi concreti, uno femminile e uno maschile, per capire l’impatto della proposta Bucalo dedicata al personale della scuola. Riporta repubblica.it