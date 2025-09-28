Roma, 28 settembre 2025 – Ridurre il costo del riscatto della laurea a 900 euro l’anno per il personale del comparto istruzione e ricerca, consentendo in molti casi l’uscita a 60 anni: è l’obiettivo del disegno di legge della senatrice Carmela Bucalo (FdI), presentato il 5 marzo 2025 e assegnato alla 10ª Commissione del Senato in sede redigente. La proposta abbassa l’aliquota di computo al 5% per calcolare l’onere del riscatto degli anni universitari: in soldoni, da oltre 6.076 euro per anno oggi a poco più di 900 euro domani. Un taglio che, per una laurea quinquennale, significa scendere da oltre 30 mila euro a circa 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riscatto di laurea “light” a 900 euro: la proposta per cambiare le pensioni nella scuola