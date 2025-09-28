Riqualificazione della rete stradale | 121 milioni per la Lombardia Come sono stati distribuiti

Milano, 28 settembre 2025 – Centoventuno milioni di euro assegnati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Lombardia, per interventi di riqualificazione di strade, ponti, cavalcavia ed altri elementi viabilistici. Si tratta di fondi appartenenti a uno stanziamento più complessivo, riguardante tutto il Paese, che ha portato alla distribuzione di oltre un miliardo di euro su e giù per l’Italia. La ripartizione. Così sono ripartite, provincia per provincia, le risorse destinate alla regione. A Bergamo vanno 13.260.427,67 euro, a Brescia 16.188.315,60 euro, a Como 8.656.134,78 euro, a Cremona 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riqualificazione della rete stradale: 121 milioni per la Lombardia. Come sono stati distribuiti

In questa notizia si parla di: riqualificazione - rete

Rete idrica, prevista un'interruzione del servizio per lavori di riqualificazione

Approvato il progetto per la SP49 La Provincia del Medio Campidano, tra le attività per la riqualificazione della rete viaria provinciale, ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP49, tra l’intersezione con la SP46 e T - facebook.com Vai su Facebook

#Cantieri: si è riunito oggi il Tavolo di coordinamento con il Ministero dei Trasporti, i concessionari, Regione Liguria e Comune di Genova sulla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete autostradale ligure https://anciligu - X Vai su X

Sardegna, dal Mit oltre 39 milioni per le strade provinciali - Cagliari, Sassari e Nuoro le province che riceveranno i maggiori finanziamenti. unionesarda.it scrive

«Riqualificazione delle infrastrutture stradali, questi sono fatti concreti» - «Grazie alla Lega al Governo, e alla spinta del ministro Matteo Salvini, che parla con i fatti e non con gli annunci, il Mit ha stanziato oltre 121 milioni di euro per la Lombardia di cui 10 a Varese, ... Si legge su varesenoi.it