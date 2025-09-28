Riqualificazione della rete stradale | 121 milioni per la Lombardia Come sono stati distribuiti

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 settembre 2025 – Centoventuno milioni di euro assegnati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Lombardia, per interventi di riqualificazione di strade, ponti, cavalcavia ed altri elementi viabilistici. Si tratta di fondi appartenenti a uno stanziamento più complessivo, riguardante tutto il Paese, che ha portato alla distribuzione di oltre un miliardo di euro su e giù per l’Italia. La ripartizione. Così sono ripartite, provincia per provincia, le risorse destinate alla regione. A Bergamo vanno 13.260.427,67 euro, a Brescia 16.188.315,60 euro, a Como 8.656.134,78 euro, a Cremona 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

riqualificazione della rete stradale 121 milioni per la lombardia come sono stati distribuiti

© Ilgiorno.it - Riqualificazione della rete stradale: 121 milioni per la Lombardia. Come sono stati distribuiti

In questa notizia si parla di: riqualificazione - rete

Rete idrica, prevista un'interruzione del servizio per lavori di riqualificazione

riqualificazione rete stradale 121Sardegna, dal Mit oltre 39 milioni per le strade provinciali - Cagliari, Sassari e Nuoro le province che riceveranno i maggiori finanziamenti. unionesarda.it scrive

«Riqualificazione delle infrastrutture stradali, questi sono fatti concreti» - «Grazie alla Lega al Governo, e alla spinta del ministro Matteo Salvini, che parla con i fatti e non con gli annunci, il Mit ha stanziato oltre 121 milioni di euro per la Lombardia di cui 10 a Varese, ... Si legge su varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Rete Stradale 121