Ripercorrere la tradizione numismatica del territorio
Da uno straordinario tesoro antico disperso al collezionismo numismatico del XIV secolo, fino alle collezioni che ancora oggi alimentano e rendono preziose le raccolte delle istituzioni cittadine. È forte il legame di Padova con il mondo della moneta antica. Ed oggi a testimoniarlo, portando alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: ripercorrere - tradizione
Nei cinque testi che compongono “Scrivere” Marguerite Duras decide di ripercorrere le tracce dell’atto creativo che per lei è sempre stato ragione di vita. Una vita non solo di letteratura, ma di impegno politico e di continua sperimentazione in tutte le forme dell - facebook.com Vai su Facebook
Ripercorrere la tradizione numismatica del territorio - Fino al 16 novembre palazzo Zuckermann a Padova celebra la cultura della moneta, specie antica, e del collezionismo numismatico nella società padovana in epoca moderna e contemporanea ... Si legge su padovaoggi.it
"Medaglie incomparabili…di…sublime antichità", la mostra a Palazzo Zuckermann - Da uno straordinario tesoro antico disperso al collezionismo numismatico del XIV secolo, fino alle collezioni che ancora oggi alimentano e rendono preziose le raccolte delle istituzioni cittadine. Secondo padovaoggi.it