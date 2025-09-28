Rincorre un uomo sorpreso a fotografarla sotto la gonna in metro lui la prende a calci

28 set 2025

Tre denunce è il bilancio dei controlli dei carabinieri al centro di Roma. Un 47enne ha aggredito una ragazza che lo ha rincorso, perché l'ha fotografata sotto la gonna. Due persone non volevano pagare il conto al ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

