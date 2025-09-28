Rincorre un uomo sorpreso a fotografarla sotto la gonna in metro lui la prende a calci

Tre denunce è il bilancio dei controlli dei carabinieri al centro di Roma. Un 47enne ha aggredito una ragazza che lo ha rincorso, perché l'ha fotografata sotto la gonna. Due persone non volevano pagare il conto al ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rincorre - uomo

Paura a Milano, rincorre un uomo per strada e lo colpisce con un machete: è grave. Fermato l’aggressore

Milano, rincorre un uomo per strada e lo colpisce con un machete

Sorprende un uomo mentre la fotografa sotto la gonna e lo rincorre: 21enne presa a calci Vai su X

BUONGIORNO A TUTTE / I L'uomo stolto per prendere le farfalle le rincorre, l'uomo saggio pianta fiori nel suo giardino - facebook.com Vai su Facebook

Rincorre un uomo sorpreso a fotografarla sotto la gonna in metro, lui la prende a calci - Un 47enne ha aggredito una ragazza che lo ha rincorso, perché l’ha fotografata sotto la gonna. Lo riporta fanpage.it