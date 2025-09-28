Rimonta da urlo dell’AlbinoLeffe | Novara ko al 91? e terza vittoria di fila Atalanta Under 23 momento no

Bergamonews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioie e dolori. Sorrisi e bocconi amari. Si può riassumere in questo modo il weekend delle formazioni bergamasche in Serie C, dai sentori decisamente agrodolci. L’ AlbinoLeffe ha completato la sua settimana perfetta centrando la terza vittoria consecutiva: alla Stadium i seriani hanno piegato 3-2 il Novara con gol decisivo in pieno recupero e dopo essere stato sotto di due reti. Prosegue, invece, il momento complicatissimo per l’ Atalanta Under 23 che contro il Potenza ha incassato la quarta sconfitta consecutiva in campionato e ora il terzultimo posto in classifica inizia a destare preoccupazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

