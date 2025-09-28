Rimini sfruttavano i permessi dal lavoro per fare gite al mare e corsi di ballo

Rimini, 28 settembre 2025 – Da chi sfruttava i permessi del lavoro per andare al mare o in moto, a chi frequentava lezioni di ballo durante i giorni concessi per assistere i famigliari malati. È un mondo parallelo, quello raccontato dalle indagini private, fatto di comportamenti scorretti, furbizie e veri e propri abusi che finiscono per pesare sulle aziende e sui colleghi che lavorano onestamente. A fare luce sul fenomeno è l’attività di Abax Investigazioni, agenzia con sedi a Rimini e a Pesaro-Urbino, che ogni anno conduce oltre 150 indagini per conto di imprese, studi legali e professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, sfruttavano i permessi dal lavoro per fare gite al mare e corsi di ballo

In questa notizia si parla di: rimini - sfruttavano

