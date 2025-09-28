Rimini d’orgoglio | Pineto abbattuto e prima gioia esterna
Pineto 1 Rimini 2 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1’ st Ienco); Germinario (42’ st Nebuloso), Lombardi (25’ st Viero), Schirone (1’ st Marrancone); Mastropietro (1’ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Verna, Menna, Di Lazzaro, Gagliardi, Amadio, Tupone. All.: Tisci. RIMINI (3-5-2): Vitali; Moray, Bellodi, Longobardi; Boli (42’ st Fabbri), Asmussen, Piccoli (26’ st Petta), Leoncini (26’ st Camiccioli), Falasco (20’ st Ferrarini); D’Agostini, Capac (42’ st Rubino). A disp.: Gagliano. All.: D’Alesio. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Reti: 6’ pt Longobardi, 13’ pt Piccoli, 17’ st Bruzzaniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
