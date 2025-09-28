Rimini d’orgoglio abbatte il Pineto Prima gioia biancorossa fuori casa
Pineto 1 Rimini 2 PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1’ st Ienco); Germinario (42’ st Nebuloso), Lombardi (25’ st Viero), Schirone (1’ st Marrancone); Mastropietro (1’ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Verna, Menna, Di Lazzaro, Gagliardi, Amadio, Tupone. All.: Tisci. RIMINI (3-5-2): Vitali; Moray, Bellodi, Longobardi; Boli (42’ st Fabbri), Asmussen, Piccoli (26’ st Petta), Leoncini (26’ st Camiccioli), Falasco (20’ st Ferrarini); D’Agostini, Capac (42’ st Rubino). A disp.: Gagliano. All.: D’Alesio. Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone. Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin di Vicenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
