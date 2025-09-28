Righi ciclista finisce in una scarpata

Biker cade in una scarpata al Peralto, intervento dei Soccorsi speciali della CBG, dei VVF e del Soccorso Alpino Un ciclista di 42 anni è finito in ospedale dopo una caduta. Poco prima delle 11 di domenica 28 settembre 2025 la Croce Bianca Genovese è intervenuta con il proprio mezzo Soccorsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: righi - ciclista

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA - facebook.com Vai su Facebook

Ciclista ruzzola per dieci metri in una scarpata e rimane ferito - Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, il soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla centrale operativa del Suem 118 di Vicenza, per un ... Come scrive ecovicentino.it

Paura per un biker, precipita in una scarpata durante le prove di enduro sul Monte Cafaggio: tre ore per recuperarlo e portarlo in ospedale - Stava praticando enduro nella boscaglia in località Monte Cafaggio quando ha perso il controllo della sua bici ed è precipitato in una scarpata. Scrive msn.com