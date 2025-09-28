Rientra in Italia nonostante il provvedimento di espulsione | 23enne marocchino arrestato
È riuscito a rientrare nel territorio nazionale violando il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. L’uomo, però, è stato individuato e arrestato dalla polizia. Si tratta di un marocchino di 23 anni che è stato bloccato dai poliziotti del commissariato di Adrano durante un servizio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: rientra - italia
Rientra in casa e trova un serpente di due metri: terrore in Italia
Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria
Andrea Cavallari rientra in carcere in Italia, sarà estradato domani dalla Spagna
Espulso rientra in Italia, arrestato 32enne ad #Assisi #Albania #arresto #carcere #controllo #espulsione #polizia #reingresso - facebook.com Vai su Facebook
Rientra illegalmente in Italia e si aggira in un negozio con un grosso zaino sulle spalla: arrestato 38enne straniero - X Vai su X