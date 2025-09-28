Rientra in Italia nonostante il provvedimento di espulsione | 23enne marocchino arrestato

Cataniatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È riuscito a rientrare nel territorio nazionale violando il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. L’uomo, però, è stato individuato e arrestato dalla polizia. Si tratta di un marocchino di 23 anni che è stato bloccato dai poliziotti del commissariato di Adrano durante un servizio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rientra - italia

Rientra in casa e trova un serpente di due metri: terrore in Italia

Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria

Andrea Cavallari rientra in carcere in Italia, sarà estradato domani dalla Spagna

Cerca Video su questo argomento: Rientra Italia Nonostante Provvedimento