Riempie la casa di gas trovato priva di sensi sul divano | 28enne rianimato e portato in ospedale
Nella notte, a Maddaloni, i carabinieri hanno salvato un uomo di 28 anni che ha tentato il suicidio; il giovane è stato rianimato sul posto dal 118 poi ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
