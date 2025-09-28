Riduzione del danno e dipendenze | esperti a confronto l’1 ottobre alla Fattoria di Vigheffio

In un contesto complesso e in continua evoluzione, le dipendenze rappresentano una sfida urgente e critica per la salute pubblica. Per fare il punto su questa tematica e condividere esperienze e riflessioni, esiti ed evidenze scientifiche, le due Aziende sanitarie di Parmaorganizzano il convegno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Comune distribuirà pipe per il crack: “Riduzione del danno”. FdI: “Denunciamo Lepore”

Il caso del Comune di Bologna che distribuisce pipe per il crack. Il Forum Droghe: “Riduzione del danno”. Il centrodestra: “Istigazione a delinquere”

Cnca: «La Conferenza governativa sulle droghe senza la riduzione del danno»

