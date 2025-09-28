Ricomincia la scuola per gli aspiranti scalpellini
Riapre la scuola della pietra dell’associazione Fulvio Ciancabilla. La Bottega degli Scalpellini organizza due nuovi corsi per avvicinare gli interessati alla lavorazione dell’arenaria. Il primo, nona edizione del percorso didattico, sarà un corso base per principianti, partirà sabato 11 ottobre e si svilupperà fino al 6 dicembre in cinque giornate a cadenza quindicinale. L’iniziativa si svolgerà nella sede operativa dell’ Associazione Fulvio Ciancabilla nell’ex scuola elementare di Riola di Vergato, in via Giuseppe Bontà 4. I maestri che seguiranno gli allievi novelli saranno Giancarlo Degli Esposti, storico maestro scalpellino e i nuovi maestri, ex allievi, che hanno già acquisito esperienza e padronanza anche della didattica: Riccardo Vaccaro e Sabato Crescenzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
