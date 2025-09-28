Ricky Saints | Ora inizia la mia Absolute Era

Ricky Saints ha compiuto la sua promessa, sconfiggendo Oba Femi nel main event di NXT No Mercy e conquistando il Campionato NXT. La vittoria segna l’inizio della sua autoproclamata “Absolute Era” (Era Assoluta) in WWE. La parte finale del match è stata un capolavoro di strategia e resilienza. Femi ha tentato di chiudere l’incontro con la sua mossa distintiva, la Fall From Grace, ma Saints l’ha contrastata non una, ma ben due volte, prima di mettere a segno una sequenza di DDT back-to-back che ha strappato la vittoria sull’atleta nigeriano. Nel backstage, un emozionato Saints ha riflettuto sul suo percorso, ringraziando coloro che hanno creduto in lui e riconoscendo la portata del suo successo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

