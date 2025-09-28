Ricky Saints | Ora inizia la mia Absolute Era
Ricky Saints ha compiuto la sua promessa, sconfiggendo Oba Femi nel main event di NXT No Mercy e conquistando il Campionato NXT. La vittoria segna l’inizio della sua autoproclamata “Absolute Era” (Era Assoluta) in WWE. La parte finale del match è stata un capolavoro di strategia e resilienza. Femi ha tentato di chiudere l’incontro con la sua mossa distintiva, la Fall From Grace, ma Saints l’ha contrastata non una, ma ben due volte, prima di mettere a segno una sequenza di DDT back-to-back che ha strappato la vittoria sull’atleta nigeriano. Nel backstage, un emozionato Saints ha riflettuto sul suo percorso, ringraziando coloro che hanno creduto in lui e riconoscendo la portata del suo successo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: ricky - saints
WWE: Ricky Saints sceglie la stipulazione per il match contro Ethan Page a Great American Bash
Tra identità e lotta, la verità di Ricky Saints:”Parlavo troppo, ma il problema era il colore della mia pelle”
WWE: Ethan Page emerge vincitore dal brutale Falls Count Anywhere match contro Ricky Saints
Grande show STANOTTE a #NXTHomecoming! La Trick Melo Gang affronta i #DIY, il "The Grayson Waller Effect" con ospiti Oba Femi e Ricky Saints e molto altro! Non perderti la puntata, con commento in italiano, live a partire dalle 2:00 su discovery+! #Disco - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Ricky Saints rompe il silenzio dopo la grande vittoria a No Mercy - Dopo la bella vittoria contro Oba Femi, Ricky Saints ha voluto commentare a caldo la conquista del titolo di NXT ... Si legge su spaziowrestling.it