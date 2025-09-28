Ricciarelli verità taciute su Baudo e una stoccata a Magalli

Katia Ricciarelli, voce lirica amatissima, rompe il silenzio e, tra le lacrime, svela segreti che continuano a ferirla dopo la scomparsa di Pippo Baudo. La cantante racconta il peso delle bugie sull’esistenza di un figlio, i sospetti su appartamenti misteriosi e la stoccata a Giancarlo Magalli, scuotendo il pubblico con emozioni contrastanti. Ferite ancora aperte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ricciarelli, verità taciute su Baudo e una stoccata a Magalli

In questa notizia si parla di: ricciarelli - verit

Magalli rompe il silenzio: la verità sul rapporto tra Baudo e Katia Ricciarelli - facebook.com Vai su Facebook

Ricciarelli: ingiusta la quota di eredità Baudo a segretaria - "Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro": a un mese dalla morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto, e a due giorni ... Lo riporta ansa.it

Katia Ricciarelli sul testamento di Pippo Baudo: "Ingiusto, la segretaria ha ottenuto tanto quanto i figli" - In una lunga intervista al Messaggero ha espresso dispiacere per essere stata tenuta all'oscuro della ... Da gazzetta.it