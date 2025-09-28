Ricci e Alberti ricordato l’eccidio | Non dimentichiamo quei valori

"È nostro dovere dire con forza mai più. Mai più indifferenza, mai più odio, mai più violenza. Lo facciamo anche nel nome di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti ". È con questo monito che il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha concluso il proprio intervento in occasione della commemorazione dell’eccidio di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, avvenuto il 25 settembre 1944. Ad ottantuno anni da quel terribile fatto, nella mattinata di sabato 27 settembre, autorità civili, militari, associazioni combattentistiche, rappresentanti della sezione Anpi “Carlo Sartori” di Copparo, cittadini e familiari dei due giovani uccisi, si sono riuniti dinanzi al cippo a loro dedicato per un toccante momento di ricordo e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

