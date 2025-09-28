"Le armi sono arrivate comunque in Israele ma i danni a Ravenna sono rimasti". Così Alberto Ancarani, capogruppo consiliare di Fi, commenta la vicenda del respingimento dei container in Israele. "La montagna dei ’pacifisti a guerre alterne’ capeggiati dal sindaco - scrive in una nota - ha dunque partorito il topolino". Le "presunte armi destinate in Israele ci sono arrivate comunque, e probabilmente neppure con molto ritardo rispetto all’eventuale spedizione da Ravenna". Nel consiglio comunale di martedì si discuterà del tema con un question time di Ancarani, che chiede al sindaco "quante armi siano passate dal nostro porto nel 2024 e nel 2025 fino ad oggi, autosmascherando la strumentalità con la quale ha dimostrato efficacemente di esercitare quel controllo pubblico su Sapir sempre negato fin quando c’era da scongiurare su di essa l’applicazione della legge Madia in base alla quale sarebbe scattato l’obbligo di uscita del Comune dalla compagine societaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Respingimento container Israele: "Armi arrivate ma danni a Ravenna"