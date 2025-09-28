“No, non sono stati giorni semplici. Da quando l’altra notte abbiamo assistito all’attacco coi droni all’imbarcazione Otaria abbiamo capito che la situazione è dura, ma proprio per questo dobbiamo andare avanti. Solo in pochi hanno lasciato la Flotilla, tra le 47 barche che la compongono siamo rimasti la grande maggioranza”. Dario Crippa sentito domenica mattina da Bergamonews rassicura e aggiorna la situazione sul viaggio delle barche che stanno portando aiuti umanitari al popolo palestinese a Gaza. “Non abbiamo accettato la proposta di lasciare gli aiuti a Cipro perché poi verrebbero consegnati al governo israeliano che di fatto sta occupando Gaza – spiega Crippa -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Resistiamo e andiamo avanti: questi aiuti devono arrivare ai Palestinesi”