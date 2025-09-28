Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 non era nei piani originali rivela Capcom

Durante il Tokyo Game Show 2025, Capcom ha spiegato come è nata la decisione di portare Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2. Secondo il produttore Masato Kumazawa, il titolo non era incluso nei piani originali perché, al momento della progettazione, la nuova console Nintendo non era stata ancora annunciata. Solo dopo la presentazione ufficiale, il team ha potuto effettuare test tecnici, partendo con un porting di Resident Evil Village, che ha dato risultati estremamente positivi. Questo ha convinto Capcom a inserire anche Requiem nei piani, insieme a Resident Evil 7 Biohazard e allo stesso Village. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 “non era nei piani originali”, rivela Capcom

