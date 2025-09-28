Resident Evil Requiem l’uomo incappucciato del trailer è Leon? Ecco la risposta di Capcom

Da mesi i fan di Resident Evil Requiem si interrogavano sull’identità del misterioso uomo incappucciato apparso nei trailer. Le ipotesi più popolari spaziavano da Leon, a Chris Redfield, fino ad arrivare a Wesker ed Ethan Winters. Ma l’attesa si è conclusa al Tokyo Game Show, quando il director Koshi Nakanishi e il producer Masata Kumazawa hanno fatto chiarezza: l’uomo incappucciato non è un volto già noto della saga, ma un nuovo personaggio pensato specificamente per questo capitolo. Gli sviluppatori hanno spiegato nel corso di un’intervista con The Gamer che la scelta è legata al desiderio di non basarsi solo sul ritorno di vecchi protagonisti, ma di ampliare l’universo narrativo con figure inedite. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem, l’uomo incappucciato del trailer è Leon? Ecco la risposta di Capcom

