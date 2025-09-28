Rende celebra la longevità | il 1° ottobre il Longevity Day al Museo del Presente
Evento nazionale promosso da Anziani Italia con la presidente Maria Brunella Stancato. Rende si prepara ad accogliere una giornata di grande valore sociale e culturale: mercoledì primo ottobre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane, si terrà il Longevity Day presso il Museo del Presente. L’iniziativa è promossa da Anziani Italia, associazione nazionale impegnata nella tutela dei diritti e nella valorizzazione del ruolo degli over 65, guidata dalla presidente Maria Brunella Stancato. Il programma prevede la partecipazione di autorevoli ospiti del mondo istituzionale, sanitario, accademico e dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
