Evento nazionale promosso da Anziani Italia con la presidente Maria Brunella Stancato. Rende si prepara ad accogliere una giornata di grande valore sociale e culturale: mercoledì primo ottobre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane, si terrà il Longevity Day presso il Museo del Presente. L’iniziativa è promossa da Anziani Italia, associazione nazionale impegnata nella tutela dei diritti e nella valorizzazione del ruolo degli over 65, guidata dalla presidente Maria Brunella Stancato. Il programma prevede la partecipazione di autorevoli ospiti del mondo istituzionale, sanitario, accademico e dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rende celebra la longevità: il 1° ottobre il Longevity Day al Museo del Presente