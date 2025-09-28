Remco un argento di lacrime Rompe la sella ma il cugino meccanico pasticcia E Tadej vola via

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale di Evenepoel è stato condizionato da un incidente meccanico mal gestito, con la bici che scorta che non soddisfa il belga. Poi sistemano la sua, ma intanto lo sloveno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

remco un argento di lacrime rompe la sella ma il cugino meccanico pasticcia e tadej vola via

© Gazzetta.it - Remco, un argento di lacrime. Rompe la sella, ma il cugino meccanico pasticcia. E Tadej vola via

In questa notizia si parla di: remco - argento

remco argento lacrime rompeRemco, un argento di lacrime. Rompe la sella, ma il cugino meccanico pasticcia. E Tadej vola via - Il Mondiale di Evenepoel è stato condizionato da un incidente meccanico mal gestito, con la bici che scorta che non soddisfa il belga. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Remco Argento Lacrime Rompe