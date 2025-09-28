Remco un argento di lacrime Rompe la sella ma il cugino meccanico pasticcia E Tadej vola via
Il Mondiale di Evenepoel è stato condizionato da un incidente meccanico mal gestito, con la bici che scorta che non soddisfa il belga. Poi sistemano la sua, ma intanto lo sloveno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
KIGALI25 Tadej Pogacar è un folle, attacco a 104km dall'arrivo nella prova élite Pogacar si conferma campione, Evenepoel argento
Mentre Lorenzo Finn firmava il suo capolavoro andando a conquistare il mondiale Under 23, a Kigali si svolgeva la conferenza stampa di Remco Evenepoel.
