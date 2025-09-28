Remco Evenepoel | Avevo la giusta condizione per vincere i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara
Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno ha letteralmente dominato la corsa, attaccando a circa 100 chilometri dall’arrivo. Solo Isaac Del Toro è riuscito a seguire inizialmente il fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG, che poi ha fatto il largo da solo, arrivando con un vantaggio di 1’28” e confermando il titolo iridato. Seconda posizione per il belga Remco Evenepoel che non è riuscito a reagire all’attacco di Pogacar. Il campione del mondo a cronometro si è poi ripreso, trovando il giusto ritmo per staccare gli avversari e conquistando un prezioso argento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: remco - evenepoel
Non c’è pace per Remco Evenepoel al Tour de France: dolori vari da gestire dopo la caduta
Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini
Remco Evenepoel: “Sono andato molto forte nel finale. Un passo importante nella corsa verso il podio”
Mondiali Kigali 2025, Remco Evenepoel: “È chiaro che bisogna tenere d’occhio Pogacar, ma penso che ci siano molti che hanno ambizioni per oggi” Vai su X
Parlando alla Gazzetta dello Sport, Remco Evenepoel ha detto che Lorenzo Finn: «Dà l’idea di essere un ragazzo brillante, intelligente, non mi sembra il tipico italiano». - facebook.com Vai su Facebook
Remco Evenepoel: “Avevo la giusta condizione per vincere, i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara” - Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Si legge su oasport.it
Evenepoel: 'Ho voluto riprendere Pogacar più velocemente possibile, è stato un errore' - Remco Evenepoel ha dominato la cronometro dei Mondiali di Kigali, superando Pogacar a circa 2 km dal traguardo ... Lo riporta it.blastingnews.com