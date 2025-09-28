Remco Evenepoel | Avevo la giusta condizione per vincere i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno ha letteralmente dominato la corsa, attaccando a circa 100 chilometri dall’arrivo. Solo Isaac Del Toro è riuscito a seguire inizialmente il fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG, che poi ha fatto il largo da solo, arrivando con un vantaggio di 1’28”  e confermando il titolo iridato. Seconda posizione per il belga Remco Evenepoel che non è riuscito a reagire all’attacco di Pogacar. Il campione del mondo a cronometro si è poi ripreso, trovando il giusto ritmo per staccare gli avversari e conquistando un prezioso argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

remco evenepoel avevo la giusta condizione per vincere i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Avevo la giusta condizione per vincere, i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara”

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel

Non c’è pace per Remco Evenepoel al Tour de France: dolori vari da gestire dopo la caduta

Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini

Remco Evenepoel: “Sono andato molto forte nel finale. Un passo importante nella corsa verso il podio”

remco evenepoel avevo giustaRemco Evenepoel: “Avevo la giusta condizione per vincere, i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara” - Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Si legge su oasport.it

remco evenepoel avevo giustaEvenepoel: 'Ho voluto riprendere Pogacar più velocemente possibile, è stato un errore' - Remco Evenepoel ha dominato la cronometro dei Mondiali di Kigali, superando Pogacar a circa 2 km dal traguardo ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Remco Evenepoel Avevo Giusta