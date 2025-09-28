Remco Evenepoel | Avevo la giusta condizione per vincere i problemi meccanici hanno condizionato la mia gara

Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno ha letteralmente dominato la corsa, attaccando a circa 100 chilometri dall’arrivo. Solo Isaac Del Toro è riuscito a seguire inizialmente il fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG, che poi ha fatto il largo da solo, arrivando con un vantaggio di 1’28” e confermando il titolo iridato. Seconda posizione per il belga Remco Evenepoel che non è riuscito a reagire all’attacco di Pogacar. Il campione del mondo a cronometro si è poi ripreso, trovando il giusto ritmo per staccare gli avversari e conquistando un prezioso argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

