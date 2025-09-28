Regno Unito Farage e la marcia di Reform Uk | la minaccia che divide laburisti e conservatori

L’ultima conquista è stata Danny Kruger, ex ministro per il Lavoro e le Pensioni del governo ombra conservatore britannico, passato nei ranghi di Reform Uk. Nigel Farage, leader del partito antisistema che dalle Politiche del 2024 in poi sta mandando a carte quarantotto il bipolarismo britannico, lo ha accolto con una stretta di mano poderosa e un sorriso soddisfatto. Dopo il successo nelle suppletive di maggio – dove i candidati di Reform hanno azzerato i Tories e persino sfidato il feudo laburista di Runcorn and Helsby – l’ex mister Brexit pensa sempre più in grande. Il congresso e la mossa a sorpresa. 🔗 Leggi su Panorama.it

