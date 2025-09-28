Regionali Tajani Fi | In Campania serve un civico alleati ci ascoltino

“Agli alleati porterò la proposta di un candidato civico alle Regionali in Campania”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a Telese Terme. “Il miglior candidato per noi è Martusciello, ma lui – ha spiegato – mi ha detto che preferisce non candidarsi, per evitare strumentalizzazioni, per poter vincere. Noi dobbiamo allargare. E mi auguro che i nostri alleati ci ascoltino perché in Campania si può vincere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it