Regionali primo test invernale nelle Marche | urne aperte nonostante il maltempo

Ildenaro.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne regolarmente aperte nelle Marche, dove si vota per eleggere il presidente di Regione e per il rinnovo dell’Assemblea legislativa. I seggi elettorali sono aperti dalle 7 di oggi fino alle 23, ma sarà possibile votare anche domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Da ieri sera la regione è attraversata da un’ondata di maltempo che, in particolare, ha colpito la provincia di Ascoli Piceno. Pioggia intensa in mattinata nell’Anconetano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - primo

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

Primo weekend al "PolverigiFest": teatro, danza e musica tra prime nazionali e regionali

Centrodestra compatto in vista delle Regionali: primo vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

regionali primo test invernaleElezioni regionali nelle Marche, i programmi elettorali e chi sono i candidati: perché il voto è un test nazionale - Uno in treno, sventolando le bandiere della Palestina e attraversando da sud a nord tutta la Regione. Lo riporta msn.com

Voto a Taranto primo test per le regionali. “La città è arrabbiata, il lavoro resta la priorità” - «La rilevazione è cominciata quando ancora non era stata ufficializzata la mia candidatura», minimizza Lazzaro. bari.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Primo Test Invernale