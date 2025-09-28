Regionali primo test invernale nelle Marche | urne aperte nonostante il maltempo

Urne regolarmente aperte nelle Marche, dove si vota per eleggere il presidente di Regione e per il rinnovo dell’Assemblea legislativa. I seggi elettorali sono aperti dalle 7 di oggi fino alle 23, ma sarà possibile votare anche domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Da ieri sera la regione è attraversata da un’ondata di maltempo che, in particolare, ha colpito la provincia di Ascoli Piceno. Pioggia intensa in mattinata nell’Anconetano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

