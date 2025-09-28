Regionali nelle Marche affluenza al 10,84% alle 12 | in forte calo rispetto al 2020
Avvio in calo per le elezioni regionali nelle Marche. Alla prima rilevazione delle ore 12, l’affluenza si è fermata al 10,84%, quasi tre punti percentuali in meno rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 13,43% degli aventi diritto. Un segnale che, se confermato anche nei dati successivi delle 19 e delle 23, potrebbe indicare una partecipazione più contenuta rispetto alla precedente tornata. Il primato della partecipazione spetta per ora alla provincia di Pesaro Urbino, con un dato del 12,71%, seguita da Ascoli Piceno con il 10,36%, Fermo al 10,24%, Ancona al 9,81% e Macerata fanalino di coda con il 9,75%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
