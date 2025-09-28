Regionali nelle Marche affluenza al 10,84% alle 12 | in forte calo rispetto al 2020

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvio in calo per le elezioni regionali nelle Marche. Alla prima rilevazione delle ore 12, l’affluenza si è fermata al 10,84%, quasi tre punti percentuali in meno rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 13,43% degli aventi diritto. Un segnale che, se confermato anche nei dati successivi delle 19 e delle 23, potrebbe indicare una partecipazione più contenuta rispetto alla precedente tornata. Il primato della partecipazione spetta per ora alla provincia di Pesaro Urbino, con un dato del 12,71%, seguita da Ascoli Piceno con il 10,36%, Fermo al 10,24%, Ancona al 9,81% e Macerata fanalino di coda con il 9,75%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

regionali nelle marche affluenza al 1084 alle 12 in forte calo rispetto al 2020

© Thesocialpost.it - Regionali nelle Marche, affluenza al 10,84% alle 12: in forte calo rispetto al 2020

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

regionali marche affluenza 1084Regionali nelle Marche, l'affluenza alle 12 è del 10,84% - Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43 ... Secondo msn.com

regionali marche affluenza 1084Urne aperte nelle Marche, alle 12 affluenza al 10,8 per cento - Si vota oggi e domani fino alle 15, si tratta di elezione a turno unico senza ballottaggio. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marche Affluenza 1084