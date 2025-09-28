Regionali Marche le 18 liste e tutti i candidati in corsa

ANCONA La carica degli aspiranti inquilini di Palazzo Leopardi nelle liste di candidati alle elezioni regionali. Saranno sei i competitor che si sfideranno per lo scranno più alto di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Regionali Marche, le 18 liste e tutti i candidati in corsa

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Al via la sfida delle #Regionali, le #Marche “ago della bilancia” che #Meloni non può perdere https://askanews.it/2025/09/27/al-via-la-sfida-delle-regionali-le-marche-ago-della-bilancia-che-meloni-non-puo-perdere/… - #elezioniregionali - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI MARCHE ?Dom. 28 settembre: 7.00–23.00 ?Lunedì 29 settembre: 7.00–15.00 Sono candidata al Consiglio Regionale nelle liste di Fratelli d’Italia – Provincia di Ancona, al fianco del Presidente Francesco Acquaroli. Con il tuo voto p - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Marche, le 18 liste e tutti i candidati in corsa - ANCONA La carica degli aspiranti inquilini di Palazzo Leopardi nelle liste di candidati alle elezioni regionali. Da corriereadriatico.it

Come si vota alle Elezioni Regionali Marche e Valle d’Aosta 2025/ Candidati, liste e info sul voto disgiunto - Come si vota alle Elezioni Regionali Marche e Valle d'Aosta 2025: preferenze, voto disgiunto, date, candidati e lista. Secondo ilsussidiario.net