Urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta per le elezioni regionali 2025. Si vota domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23. Nelle Marche i cittadini potranno recarsi al seggio anche lunedì 29 dalle ore 7 alle 15. Regionali Marche 2025: affluenza e candidati. Nelle Marche, alle ore 12, si registra un’ affluenza del 10,59%. Il dato più alto è nella provincia di Pesaro e Urbino, 12,35%, seguita da Fermo (10,90%), Ascoli Piceno (10,33%), Macerata (10,15%). Il dato più basso si registra nella provincia di Ancona, 9,60%. Alla stessa ora, nelle regionali del 2020, l’affluenza era stata del 13,43%. Complessivamente oggi si sono recati ai seggi 140. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Marche e Valle d’Aosta 2025, urne aperte: candidati e affluenza