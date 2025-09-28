Regionali Marche e Valle d’Aosta 2025 urne aperte | candidati e affluenza
Urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta per le elezioni regionali 2025. Si vota domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23. Nelle Marche i cittadini potranno recarsi al seggio anche lunedì 29 dalle ore 7 alle 15. Regionali Marche 2025: affluenza e candidati. Nelle Marche, alle ore 12, si registra un’ affluenza del 10,59%. Il dato più alto è nella provincia di Pesaro e Urbino, 12,35%, seguita da Fermo (10,90%), Ascoli Piceno (10,33%), Macerata (10,15%). Il dato più basso si registra nella provincia di Ancona, 9,60%. Alla stessa ora, nelle regionali del 2020, l’affluenza era stata del 13,43%. Complessivamente oggi si sono recati ai seggi 140. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni Regionali oggi nelle Marche e in Valle D'Aosta - X Vai su X
Regionali Marche: guida al voto. Urne aperte domenica 28 e lunedì 29 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, l’affluenza alle 12: nelle Marche al 10,84%, in Valle d’Aosta al 21,68% - Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e, solo nelle Marche, anche domani dalle 7 alle 15 ... Lo riporta repubblica.it
L’affluenza alle elezioni Regionali: nelle Marche al 10,59%, in Valle d’Aosta al 21,68% - Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni ... Come scrive askanews.it