Regionali Iannone Fdi | Cirielli miglior candidato nessuno parli per tutta la coalizione
“Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di curriculum e dimostrazioni elettorali date. Non si vince con stereotipi e geometrie, ma con i candidati migliori e la coerenza: lo ha dimostrato Giorgia Meloni sfatando il racconto che le elezioni si vincono al centro; le elezioni si vincono mettendo in campo il migliore, per numeri, storia e dirittura. Il centrodestra è una coalizione e nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per tutti, questo ancor meno quando non ci sono i numeri di essere primo partito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: regionali - iannone
Regionali, Iannone (Fdi): "L'accordo fra Pd e M5S saldatura della peggiore politica"
Regionali in Campania: Villani (M5S) entusiasta per la candidatura di Fico, Vietri, Iannone e Ferrante scatenati contro De Luca
Altra vittoria per gli Juniores Regionali di Mister Bellantuono che all’Ado Nelli superano 2-0 l’Atletico Lucca Giraldi ? Giannone ? #montemurlocalcio #junioresregionale #montemurlo - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Iannone (FdI): “Su candidatura Fico attendiamo ora parole di De Luca” https://salernonotizie.it/2025/09/06/regionali-campania-iannone-fdi-su-candidatura-fico-attendiamo-ora-parole-di-de-luca… - X Vai su X
Regionali Campania, Iannone (FdI): “No al candidato civico, Cirielli è il migliore” - “Costruire la vittoria è un dovere per non lasciare la Campania da De Luca a Fico, la ... Come scrive msn.com
Regionali in Campania. Fdi, applausi per Cirielli: «Sono pronto alla sfida ma decideranno i leader» - Inviato a Paestum «L’ultimo applauso, il più rumoroso, per il prossimo governatore della Campania Edmondo Cirielli». Si legge su ilmattino.it