Regionali Iannone Fdi | Cirielli miglior candidato nessuno parli per tutta la coalizione

Ildenaro.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di curriculum e dimostrazioni elettorali date. Non si vince con stereotipi e geometrie, ma con i candidati migliori e la coerenza: lo ha dimostrato Giorgia Meloni sfatando il racconto che le elezioni si vincono al centro; le elezioni si vincono mettendo in campo il migliore, per numeri, storia e dirittura. Il centrodestra è una coalizione e nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per tutti, questo ancor meno quando non ci sono i numeri di essere primo partito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - iannone

Regionali, Iannone (Fdi): "L'accordo fra Pd e M5S saldatura della peggiore politica"

Regionali in Campania: Villani (M5S) entusiasta per la candidatura di Fico, Vietri, Iannone e Ferrante scatenati contro De Luca

regionali iannone fdi cirielliRegionali Campania, Iannone (FdI): “No al candidato civico, Cirielli è il migliore” - “Costruire la vittoria è un dovere per non lasciare la Campania da De Luca a Fico, la ... Come scrive msn.com

Regionali in Campania. Fdi, applausi per Cirielli: «Sono pronto alla sfida ma decideranno i leader» - Inviato a Paestum «L’ultimo applauso, il più rumoroso, per il prossimo governatore della Campania Edmondo Cirielli». Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Iannone Fdi Cirielli