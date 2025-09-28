Regionali Fico | Umiltà nell’ascolto e ambizione di fare cose importanti

“In Campania la politica deve seguire due parole: l’umiltà nell’ascolto e nel recepire quello che accade sui territori e l’ambizione di fare delle azioni importanti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, chiudendo la due giorni sull’intelligenza artificiale organizzata dal M5S a Napoli. “Umiltà significa – spiega Fico – che bisogna aprirsi e fare una vera politica partecipata che arrivi dai territori, l’ambizione è quella di capire che il mondo sta cambiando e che in questo cambiamento non ci devono rimettere le persone più deboli, ma tutti devono essere compresi e tutelati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it