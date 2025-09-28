Regionali alle 19 l' affluenza nelle Marche è al 30,2% in Valle d' Aosta al 51% | La diretta
Si vota oggi e domani nelle Marche e solo oggi in Valle d'Aosta. Nelle Marche l'elezione del presidente di Regione è diretta, mentre in Valle d'Aosta si eleggono solo i membri del Consiglio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Elezioni regionali, l’incognita affluenza. “Non mi sorprenderebbe l’astensione oltre il 50%”
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali
Affluenza regionali Marche al 10,84% alle 12, in calo rispetto al 2020 (13,43%), urne aperte fino alle 23 e poi domani fino alle 15
Regionali: nelle Marche, affluenza alle 19 è del 30,24% - In lieve calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (32,94%). Si legge su msn.com
Elezioni regionali: nelle Marche l'affluenza alle 19 è del 30,24%, in Valle d'Aosta del 51,01% - Ai seggi anche in Valle d'Aosta dove si vota solo oggi (ANSA) ... Secondo ansa.it