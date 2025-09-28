Regionali alle 19 l' affluenza nelle Marche è al 30,2% in Valle d' Aosta al 51% |  La diretta

Si vota oggi e domani nelle Marche e solo oggi in Valle d'Aosta. Nelle Marche l'elezione del presidente di Regione è diretta, mentre in Valle d'Aosta si eleggono solo i membri del Consiglio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

