Regionali alle 19 affluenza in calo nelle Marche al 30,2% in Valle d' Aosta al 51%| Live

Alle 19 nelle Marche affluenza in calo di quasi 3 punti: nel 2020 era al 32,9%. Votanti in crescita invece in Valle d'Aosta dove nella precedente votazione il dato si era fermato al 42,6%. Si vota oggi e domani nelle Marche e solo oggi in Valle d'Aosta. Nelle Marche l'elezione del presidente di Regione è diretta, mentre in Valle d'Aosta si eleggono solo i membri del Consiglio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Regionali, alle 19 affluenza in calo nelle Marche al 30,2%, in Valle d'Aosta al 51%| Live

