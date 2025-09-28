Regionali affluenza in calo nelle Marche | 10,84% alle 12 In Valle d' Aosta è al 21,7%

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affluenza in leggero calo nelle Marche in occasioni delle elezioni regionali in cui si sceglierà il futuro presidente della Giunta e la composizione del nuovo Consiglio locale. I dati relativi alle ore 12 di oggi indicano una partecipazione al voto del 10,84%, ovvero quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti consultazioni elettorali nella regione marchigiana del settembre 2020 (13,43%). Il risultato più elevato sotto questo punto di vista è stato registrato nella provincia di Pesaro Urbino (12,71%), seguita dalla zona territoriale di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

regionali affluenza in calo nelle marche 1084 alle 12 in valle d aosta 232 al 217

© Ilgiornale.it - Regionali, affluenza in calo nelle Marche: 10,84% alle 12. In Valle d'Aosta è al 21,7%

In questa notizia si parla di: regionali - affluenza

Elezioni regionali, l’incognita affluenza. “Non mi sorprenderebbe l’astensione oltre il 50%”

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Affluenza regionali Marche al 10,84% alle 12, in calo rispetto al 2020 (13,43%), urne aperte fino alle 23 e poi domani fino alle 15

regionali affluenza calo marcheRegionali, affluenza in calo nelle Marche: 10,84% alle 12. In Valle d'Aosta è al 21,7% - Urne aperte nella regione che affaccia sul Mar Adriatico per decretare il Presidente della Giunta e il Consiglio locale dei prossimi cinque anni: cinque anni fa, nello stesso orario, si era recato il ... Scrive msn.com

regionali affluenza calo marcheRegionali, affluenza in calo nelle Marche: alle 12 ha votato il 10,59% degli aventi diritto - ANCONA Affluenza elettorale in calo nelle Marche, almeno nella prima rilevazione dei votanti alle Regionali. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Affluenza Calo Marche