Affluenza in leggero calo nelle Marche in occasioni delle elezioni regionali in cui si sceglierà il futuro presidente della Giunta e la composizione del nuovo Consiglio locale. I dati relativi alle ore 12 di oggi indicano una partecipazione al voto del 10,84%, ovvero quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti consultazioni elettorali nella regione marchigiana del settembre 2020 (13,43%). Il risultato più elevato sotto questo punto di vista è stato registrato nella provincia di Pesaro Urbino (12,71%), seguita dalla zona territoriale di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regionali, affluenza in calo nelle Marche: 10,84% alle 12. In Valle d'Aosta è al 21,7%

Tutte le informazioni sulle elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 (sezioni, numeri degli elettori, tessere ecc.) le trovate qui https://www.comune.ancona.it/it/topics/17 Allo stesso indirizzo potrete verificare i dati sull'affluenza e poi i dati provvisori sul voto d - facebook.com Vai su Facebook

