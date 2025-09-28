Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe vogliono allontanarsi dalle zone calde e tornare a navigare in acque più tranquille. Reggiana vs Spezia si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. REGGIANA-SPEZIA: CO.E ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono stati fin qui altalenanti alla ricerca a della continuità necessaria per garantirsi una salita ezza anticipata. La squadra di Dionigi è tredicesima con cinque punti ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Sudtirol. I liguri devono ripartire e reagire subito ad un inizio balbettare con tre sconfitte e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Spezia, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla