Reddito sociale e clima Avs scommette sul futuro

Un aperitivo per conoscersi e parlare di programma, più che un comizio. Così Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha deciso di presentarsi ieri a Prato: tavolini all'aperto e microfoni aperti a chiunque volesse ascoltare o fare domande. Un incontro informale per ribadire i punti cardine della proposta politica: acqua e sanità pubbliche, reddito sociale regionale, salario minimo che garantisca dignità, una legge sul clima e un piano concreto per le energie rinnovabili. Si sono alternati i candidati pratesi, ciascuno portando la propria esperienza. Alessio Laschi, segretario di Sinistra Italiana e capogruppo a Montemurlo, ha ricordato che "lo sport deve essere un diritto, non un lusso", proponendo un piano per renderlo accessibile a tutti e sottolineando l'importanza di riciclo e recupero: "Il nuovo Textile hub, in arrivo nel 2026, sarà l'occasione per un salto di qualità nella selezione e nel riuso dei materiali".

